Natale, amore per gli altri: Rita e Lucietta hanno preparato dolcetti e l "Albr d Natal d na volda" per i bambini di Poggio Sannita

L'idea è di Rita Amicone che aiutata dalla sua amica Lucietta Palomba, hanno allestito un albero di Natale speciale. Rita voleva far conoscere ai bambini le tradizioni di Poggio Sannita, paese in provincia di Isernia.Le due amiche,hanno allestito un albero di Natale esattamente addobbato e preparato come facevano da piccole percio' "L' Albr d Natal d na volda" in dialetto poggese( L'albero di Natale di una volta)

Si sono procurate un albero, un arbusto selvatico simile all'abete, che hanno decorato con caramelle, cioccolatini, mele, mandarini, fiocchetti, e altri piccoli addobbi di materiale riciclato, colorato. Hanno allestito, con invito, una festicciola con un mini buffet a base di dolciumi da offrire il giorno dell'Immmacolata, ai bambini che parteciperanno. Una iniziativa che riporta ad antichi usi e costumi, quando i bambini avevano pochi giochi a disposizioni e pochi dolciumi. Una iniziativa fatta con il cuore per far conoscere ai più piccoli un mondo che non c'e' più, ma dove anche con poche semplici cose si riusciva a stare bene insieme.

Domani ci sarà l'inaugurazione alle 15.30 dell' Albr d Natal d na volda" nel rispetto delle norme anti covid, in Corso Umberto,1. I bambini sono invitati a partecipare. Inoltre sempre Rita e Lucietta il 23 dicembre offriranno ai bambini di Poggio Sannita dei piccoli regalini fatti con le loro mani. Belle e dolci inziative fatte con generosità e affetto in una piccola comunità dove i sentimenti, l'amore per gli altri ,trovano hanno ancora spazio

"Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore".(Madre Teresa).