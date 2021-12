Isernia, Castrataro: parcheggi blu gratuiti in città per le feste natalizie fino al 7 gennaio 2022

I parcheggi a pagamento, nel periodo festivo, saranno totalmente gratuiti in tutta la città. Lo ha deliberato la Giunta comunale di Isernia. Nel dettaglio, i cittadini potranno posteggiare le proprie auto gratuitamente dal 23 al 26 dicembre (compreso) e poi dal 30 dicembre al 7 gennaio 2022.

«La decisione – ha affermato il sindaco Piero Castrataro – è stata assunta in quanto, nel periodo natalizio, ricco di eventi di grande valenza culturale e di coinvolgimento di operatori e cittadini, l’amministrazione comunale intende rivitalizzare anche le attività artigianali e commerciali, che hanno sofferto perdite economiche a causa della pandemia. Pertanto la gratuità dei parcheggi blu facilita l’accesso del pubblico e degli acquirenti, aumentando di molto la disponibilità di parcheggi liberi da tariffa».

La maggior parte delle iniziative di “Natale a Isernia” – si legge nella delibera – si svolge in zone diverse del territorio comunale e, precisamente, nel centro storico e nella parte alta della città (ad esempio nel Parco della stazione). Per garantire la buona riuscita degli eventi è pertanto necessario che si evitino ingorghi di traffico nelle predette zone e, nel contempo, è opportuno favorire acquisti natalizi in maniera agevolata anche presso i negozi e gli esercizi commerciali che insistono nel centro cittadino.