Isernia: Inaugurata la mostra delle maschere carnevalesche in merletto e tombolo

Il 26 Febbraio 2022 è stata inaugurata la mostra delle maschere carnevalesche in merletto e tombolo presso la galleria d’arte Petrecca in Corso Marcelli a Isernia. 100 le maschere presentate realizzate con grossa maestria dalle merlettaie di Isernia. L'apertura della mostra avvenuta alla presenza dell’assessore regionale alla cultura Vincenzo Cotugno che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento e fare i complimenti “a Carmela Iavarone e a tutte le merlettaie dell’Associazione “Il Merletto di Isernia – l’Arte nelle mani” per questa splendida mostra, che sarà aperta fino al prossimo 1° marzo”.