La riserva Mab di Montedimezzo candidata al "Natural Park Premium" all'interno dei "Weekend Awards 2022"

La riserva Mab di Montedimezzo è candidata al "Natural Park Premium" all'interno dei "Weekend Awards 2022" promossi dalla rivista di turismo italiana "Weekend Premium", riconoscimento che tende a valorizzare parchi, riserve naturali, aree protette, a livello nazionale e regionale. Il premio è assegnato a quelle realtà che contribuiscono allo sviluppo del territorio sia in termini produttivi che lavorativi, in particolare per i giovani.

Il riconoscimento viene attribuito sulla base delle votazioni espresse da una giuria di esperti e da una giuria popolare alla quale può contribuire ognuno di noi votando sulla seguente pagina:

https://www.weekendpremium.it/natural-park-premium-2022/