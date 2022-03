Agnone, i bambini e adolescenti festeggiano il carnevale nonostante il maltempo

Il Carnevale è un momento importante nella vita e nello sviluppo psicologico di bambini e adolescenti, perché i travestimenti e le maschere favoriscono la fantasia e formano le radici

Parola del pediatra Italo Farnetani in un’intervista all’Adnkronos. Difatti nonostante tutto, la pandemia da covid 19, la guerra in Ucraina, il maltempo, i ragazzi e gli adolescenti, seppur in formato casalingo, hanno dato sfogo alla loro fantasia e si sono trasformati in diavoletti, principesse, e pocahondes. Tra un dolcetto e un altro , risate , canti e qualche balletto.

“I riti di questa festa contribuiscono infatti a creare la storia personale di ognuno. In questo momento di pandemia, con tutto lo stress e il disagio accumulato, è importante festeggiare il Carnevale, sia per abbassare la tensione sia per dare la sensazione che si stia ritornando alla normalità. Pertanto, considerando le nuove regole e la lenta ma costante riduzione dei casi e dei contagi, consiglio che nelle scuole venga festeggiato e ricordato il Carnevale”. sostiene il pediatra Farnetani