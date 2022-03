Dopo una breve tregua una nuova ondata di maltempo sta interessando il Molise.

Dalla scorsa notte nevica anche a quote collinari.

Al momento non si registrano particolari disagi nei centri abitati interessati dalle nevicate e dove la circolazione è regolare. Da ore sono in azione i mezzi spartineve e spargisale. Qualche difficoltà per gli automobilisti sulle strade di montagna dove le precipitazioni sono più abbondanti.

Stamattina i sindaci di alcuni piccoli Comuni hanno disposto la sospensione delle lezioni. Alle porte di Bonefro una frana sulla strada provinciale ha causato il crollo di un muro di sostegno. Allagamenti vengono invece segnalati a Petacciato, in basso Molise. (ANSA).