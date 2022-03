Carovilli sotto shock per la morte di un giovane ragazzo di 22 anni. Immenso cordoglio nel centro altomolisano

Carovilli questa mattina si è svegliata sconvolta da una terribile notizia. E' stato trovato morto a Pisa presso la sua abitazione un giovane ragazzo di Carovilli studente di ingegneria informatica presso l'università della città toscana. Il giovane 22 anni era amato e conosciuto da tutti nel piccolo paese altomolisano che oggi assiste ad una immane tragedia per la morte di un suo giovane figlio. Sulle cause della morte si sta indagando.

A lui la dott. Marcella Carnevale di Carovilli dedica un sentito e commosso ricordo:

"Stamattina uscendo mi ha colto il rintocco della campana “suonata a morto”! Quel suono cupo e triste, intorno al quale tutto i carovillesi si ritrovano, mi ha lacerato l’animo perché ho avvertito il brivido della tragedia avvenuta e la perdita di una giovane vita è sempre una grande tragedia! Quel suono a volte da, a tutti noi, la sensazione di consolazione e di accompagnamento di una persona che ci ha lasciato, una speranza di ritrovarsi per alcuni e un pensiero di distacco totale per altri, ma questa volta la consolazione non si è avvertita. Ed è per questo che non se ne dovrebbe fare uso improprio!.

Quel suono funesto della campana che ha squarciato il silenzio totale della domenica mattina è stato straziante e mi ha toccato il cuore come non mai. Lo dico senza retorica, senza falsi buonismi, senza ipocrisia, ma solo con tanto dolore che non riesco ad arginare. Conserverò in eterno il ricordo di quella escursione in cui parlammo a lungo e quello scambio di messaggi avuto successivamente che mi fecerero capire ed intuire la tua intelligenza, la tua sensibilità d’animo, il tuo modo garbato ed educato di porti e di discutere. Come è stato possibile?"

Il cordoglio e le condoglianze di tutta la comunità carovillese e altomolisana vanno al padre alla madre e a tutta la famiglia

Condoglianze da Altomolise.net