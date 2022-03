Scuola Calcio Agnone: Il piccolo Luigi Brisotto dall'Olympia-Robur al Barcellona

La scuola calcio di Agnone si distingue per serietà, professionalità e per la bravura dei suoi piccoli e grandi allievi. Grande soddisfazione da parte della dirigenza e dei genitori del piccolo Luigi Brisotto, figlio di mister Yannik Brisotto dello staff tecnico dei Piccoli amici e dei Pulcini della stessa scuola calcio. Il piccolo Luigi dopo aver partecipato al campus del Barça Academy di Roma dal 27 giugno al 2 luglio 2021 è stato selezionato come componente Team Italia per il torneo organizzato a Barcellona che si terrà dal 10 al 14 aprile, presso la Masia,alla Barça Academy World Cup, l’unico Torneo internazionale ufficiale organizzato dal FC Barcelona con squadre provenienti da tutte le Academy del Barça nel mondo, più di 200 ragazzi provenienti dai 5 continenti..

I calciatori selezionati sfideranno le squadre ufficiali del FCB e avranno l’opportunità di confrontarsi e divertirtirsi con altri ragazzi che come loro hanno scelto di imparare la metodologia del Barça.

Una occasione unica per giocare a La Masia o di partecipare alla cerimonia di apertura al Camp Nou. L’ obiettivo del torneo è quello di offrire a tutti i partecipanti un’ esperienza unica del mondo blau-grana, sia dal punto di vista calcistico, sia da un punto di vista della socializzazione.per Luigi sarà un momento unico con la possibilità di confrontarsi e divertirsi con altri ragazzi provenienti da tutto il mondo

Il gioco del calcio lo proietta in una dimensione globale, multilingue, multietnico, dove non esistono differenze di lingua, di colori e di pelle, ma l'unica differenza è la bravura dei singoli e dove la competizione sportiva assume una valenza formativa per la sua vita futura e non solo calcistica.

Complimenti anche ai genitori Maria Teresa e a mister Brisotto.