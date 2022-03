Lungo il viale che porta al cimitero di Agnone, incuria e alberi a rischio caduta. Segnalano i nostri lettori, con documentazione video e foto, che sul viale arricchito da cipressi centenari, si riscontra un pericolo rappresentato da alcuni di essi a rischio caduta.

Gli alberi in questione appaiono vecchi, presentano aree vaste di marciume sul tronco, probabilmente affetti da malattie non curate. Inoltre sempre sul viale sono cadute a terra le croci che ricordano i soldati agnonesi morti in guerra,