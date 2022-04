Agnone, cittadini giardinieri sistemano le aiuole.

Per il corso principale di Agnone sono iniziati i lavori di abbellimento delle aiuole ad opera di cittadini volontari. Le piantine sono state messe a dimora sperando in condizioni metereologiche clementi e soprattutto si confida nel senso di responsabilità dei padroni dei nostri amici a quattro zampe che hanno le loro esigenze fisiologiche, ma Agnone è provvista di un dog park dove si possono condurre i cani a sgambettare ed espletare i propri bisogni. Naturalmente anche nelle aree a loro riservate valgono le stesse regole per la raccolta ad opera dei proprietari delle deiezioni canine. Il decoro urbano passa anche dal forte senso civico cittadini, chi distrugge non conosce storia Italia.