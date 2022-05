Il rapper agnonese Franco Vitullo firma un contratto con l'Etichetta discografica Richveel partner della Sony music e della Thaurus music

La bella notizia oramai circolava da più giorni negli ambienti dei giovani musicisti agnonesi. Siamo risaliti alla fonte e Franco Vitullo, rapper agnonese in arte Sick Sirio , studente universitario a Bologna, con soddisfazione ha confermato la notizia.

Ha firmato un contratto discografico con la La Richveel, etichetta discografica Indipendente Italiana, partner di Sony music , Thaurus music, Subside records, Believe, che hanno come obiettivo quello di far emergere nel mercato Discografico Internazionale i giovani artisti emergenti seguendoli su ogni aspetto della loro carriera Artistica.

Il contratto prevede l'uscita del primo singolo a metà maggio.

Nel frattempo l'artista agnonese lavora alla preparazione per la sua partecipazione al Reset Festival a San Salvo Marina il 25 luglio, in apertura del concerto di RKOMI, artista che dopo l’esperienza sanremese è già quattro volte disco di platino. Per il suo concerto a San Salvo sono stati venduti già oltre 2000 biglietti.

Contratti con grandi etichette discografiche, concerti nazionali dal grande pubblico, esibizioni a Bologna al DumBO Space e al Pontelungosummerfestival, Insomma il nostro giovanissimo artista ne sta facendo di strada! Il 25 luglio molti agnonesi lo applaudiranno a San Salvo Marina

Complimenti da Altomolise.net!