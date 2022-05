Veronica compie 11 anni! Il messaggio di auguri della sua famiglia

Veronica Bracone oggi compie 11 anni, in questo giorno speciale le giungono gli auguri dalla mamma Gabriella Tavarozzi, dal papà Emanuele Bracone, direttore della testata giornalistica Termoli online, dalla sorellina Angelica e dalle nonne Ida e Rosa.

Ecco l'amorevole messaggio della sua famiglia:

“Cresci in modo sorprendente giorno dopo giorno e oggi, questi undici anni che compi appaiono addirittura pochi rispetto a come sei. Carissima Veronica, dal più profondo del cuore ti auguriamo un buon compleanno davvero speciale, che sia foriero di una vita denso di sole gioie e soddisfazioni, come peraltro meriti. Un abbraccio infinito!”

Auguri da Altomolise.net!