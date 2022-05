Serie D, tris per il Vastogirardi a Nereto

Nereto calcio 1 - 3 Asd Vastogirardi

11 maggio 2022, 32esima giornata Serie D - Girone F, Stadio Comunale Nereto

Marcatori

Falzetta (5'pt); Salatino (27'pt), Ruggieri (12'st R), Guida (25'st R).



Perde ancora in casa il Nereto che cede nella ripresa al Vastogirardi. Gran partita di Guida che torna al gol e condisce con un bell'assist.



Le formazioni

NERETO CALCIO

De Luca, Ferrini, Kuqi, Santangelo, Reymond (41'st. Natella), Malfetta ( 30'st. Pietanesi), Antonelli, Cipriani (10'st. Maione), Falzetta (36′ st. Marconi), Boito (30'st. Torromino), Montano.

Panchina: Diglio, Balducci, Pedalino.

All. F. Del Grosso



ASD VASTOGIRARDI

Di Stasio, Montuori, Ruggieri, Minichillo, Gargiulo (5′ st. Pradofusero), Guadalupi (33′ st. Acunzo), Domizi, Secondo (43′ st. Nespoli), Irace (33′ st. Gallo), Guida (41′ st. Buglia), Alagia.

Panchina: Castelli, Donatelli, Dargenio, Mazzeo.

All. F. Prosperi



La terna arbitrale

Valentina Finzi (Foligno), Mauro Ottobretti (Foligno), Giovanardi Federico (Terni).



Note

Ammoniti Cipriani, Reymond



La cronaca della gara



Inaspettato arriva il vantaggio del Nereto con Falzetta al minuto 5: stoppa uno spiovente da destra, salta un uomo e dall'altezza del dischetto infila un sinistro imprendibile all'incrocio. La risposta gialloblù arriva al quarto d'ora: Domizi aggancia bene un cross al centro dell'area ma il suo colpo di testa finisce sulla traversa. Il Vastogirardi continua però a spingere e il pareggio arriva prima della mezz'ora: Guida riceve palla, stoppa, guarda l'area di rigore e serve in mezzo Salatino. Quest'ultimo solo davanti a De Luca appoggia il gol del pareggio.



Nella ripresa continua la corsa del Vastogirardi consapevole di dover vincere ma per ben due volte un super De Luca ferma le velleità degli ospiti. Prima Guida arriva dentro l'area e calcia forte col numero 1 di casa che respinge bene, ma l'azione continua: la sfera arriva a Irace che dai venti metri cerca l'incrocio ma ancora De Luca decolla e mette in angolo. Poco dopo Irace trova ancora perfettamente Guida che batte De Luca, ma per la direzione di gara il gol era in fuorigioco. Il vantaggio arriva al 12′: Malfetta commette un ingenuo fallo da rigore che permette a Ruggieri di impallinare De Luca dal dischetto. Al 25′ Mugello finale, ancora su rigore, questa volta per fallo di Ferrini su Irace. Sul dischetto torna Guida che stavolta si rifà del rigore parato contro il Montegiorgio e gonfia la rete. Grande controllo di gara da qui in avanti: il Vastogirardi torna in terra molisana con tre punti importanti in chiave salvezza.