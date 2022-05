Cavallo finisce in una pozza di fango. Liberato dai VVF Agnone

In contrada montagna nell'agro di Agnone, oggi 27 Maggio, nelle prime ore del pomeriggio, un cavallo è finito in una pozza di fango. La povera bestia non riusciva assolutamente ad uscirne fuori.

Il cavallo si muoveva e agitava a dismisura all'interno del fango cercando di liberarsi, ma i movimenti peggioravano la situazione, fino all'arrivo dei VVF di Agnone chiamati dal proprietario.

Ci sono volute ben quattro ore per estrarlo dal fango, con pazienza e lentamente tentando di mantenere il povero cavallo tranquillo. Poi finalmente e' stato liberato . Non ha riportato ferite o traumi, gode di ottima salute per la gioia di tutti.