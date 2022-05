Aquila - Sophia Marinelli alla finalissima di Miss Mondo Italia, per assegnare fascia e coroncina a Miss Mondo Molise 2022

L’Aquila ospiterà la kermesse di Miss Mondo Italia per eleggere la miss che rappresenta il Molise alla finale nazionale in programma dal 1 al 18 giugno nella città di Gallipoli (LE).

L’organizzazione dell’evento è curata dall’Associazione FourEvent mandataria regionale del concorso e l’evento è stato realizzato grazie al patrocinio dell’amministrazione Comunale dell’Aquila, per volontà del sindaco Pierluigi Biondi ed i suoi collaboratori.

L’evento eleggerà la nuova Miss Mondo Molise 2022.

Alla kermesse partecipa anche una bella ragazza di Agnone Sophia Marinelli studentessa liceale di anni 17. Tutto è cominciato con un gioco tra amiche e Sophia e' stata selezionata. Ha superato già due fasi di eliminazioni e adesso con i nostri voti e il nostro supporto potrebbe essere la nostra Miss Molise. Merita la nostra ammirazione, è alta, magra, dai delicati lineamenti, un portamento da indossatrice ed è molto brava anche negli studi, e tanto per sfatare alcuni retrivi luoghi comuni, si puo' partecipare ad un concorso di bellezza e non trascurare i propri impegni, proprio come Sophia!

Da poco è partita la votazione per eleggere Miss mondo questo è il link: https://bit.ly/3wTPuko , ora votiamo, si puo' votare fino a domenica alle ore 18