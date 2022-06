Pietrabbondante, Compie 100 anni la statua del Guerriero Sannita. Oggi la premiazione alle scuole molisane vincitrici del concorso Guerrier Art

A Pietrabbondante oggi si è volta la premiazione del concorso Guerrier Art. Il Guerriero Sannita è 'il simbolo del Molise, del valore di chi si è sacrificato per la patria. In questo periodo storico anche il simbolo della pace. Compie 100 anni la statua del guerriero sannita che campeggia al centro di Pietrabbondante. Le iniziative per celebrare il monumento sono tante e alcune sono già partite: il murales già visibile, un libro tanti progetti per il 2022.

Il concorso Guerrier Art. ha coinvolto tanti ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado

Ai ragazzi delle scuole é stato chiesto di rappresentare il guerriero sannita secondo la loro fantasia. 50 i lavori arrivati per il concorso bandito dall'amministrazione comunale.

“Sui social la soddisfazione per l'evento del sindaco di Pietrabbondante , Antonio Di Pasquo che cosi commenta: Oggi abbiamo avuto l'onore di ospitare alunni di più Istituti Scolastici della Nostra Regione per la premiazione del Concorso Guerrier Art. La festosa presenza di tanti ragazzi/ragazze hanno gratificato e rallegrato la Nostra Comunità. Tutti i lavori prodotti legati alla figura del Guerriero Sannita sono uno straordinario patrimonio di fantasia e arte pura che resteranno in esposizione a Palazzo Carosella. Grazie di cuore a tutte le scolaresche che hanno partecipato, ai loro insegnamenti e dirigenti scolastici, alla Commissione che ha giudicato i lavori e a tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare questo evento. Pietrabbondante per sempre ricorderà questa emozionante giornata”



Il primo premio per le scuole superiori é andato al liceo artistico Cuoco Manuppella di Isernia con un lavoro dal titolo : " Tasselli molisani", un plastico in argilla i cui i cui tasselli contengono elementi del guerriero Sannita.

In comune é stata allestita una mostra di tutti i lavori arrivati che sarà visitabile fino a luglio.



Questi gli altri premiati: per la scuola media ha vinto la scuola di Carovilli con un disegno realizzato a matita con due mondi a confronto: il guerriero sannita che combatte le guerre sannitiche e la guerra in Ucraina;

Per la scuola primaria due ex equo: la quinta di Carovilli con il lavoro "The Warrior of peace" dove un guerriero perde la sua posizione, scende dal piedistallo e si inginocchia sulla bandiera della pace; alla seconda classe della scuola primaria di Pesche con il lavoro "Il guerriero sannita: pittore di pace".

Per la scuola d'infanzia anche qui parità: scuola d'infanzia di Miranda con "L'utopia della pace con gli occhi dei bambini; e la scuola d'infanzia di Carpinone con "Io Guerriero", grosso guerriero in tre d. Menzione speciale alla quinta della scuola primaria di Baranello.