Mario Biondi, Litfiba e Elisa, tris di concerti di alto livello a Campobasso

Tris di concerti di grande livello per l'estate campobassana. Nel capoluogo di regione, infatti, arriveranno tre big della musica italiana: i Litfiba, Mario Biondi e Elisa.

Si inizierà sabato 18 giugno con l'esibizione di Mario Biondi, mentre il giorno successivo ci sarà il concerto dei Litfiba, confermato nonostante l'incidente di qualche giorno fa che ha coinvolto Piero Pelù. Fortunatamente, il frontman dei Litfiba ha recuperato e sarà regolarmente sul palco del Selva Piana.

Ma l'estate in musica molisana non finisce qui. Confermato in queste ore l'arrivo a Campobasso di un'altra grande artista, Elisa. Il Comune ha infatti trovato l'accordo con il manager dell'artista triestina, che si esibirà al Selva Piana il prossimo 21 luglio.