Comitato di quartiere Agnone centro. La presidente Di Sabato: I nostri obbiettivi sono la tutela della bellezza del quartiere e la partecipazione di tutti

I Comitati di quartiere eletti il 29 maggio 2022 procedono con le riunioni operative. In data13 giugno si è tenuta la seconda riunione del CDQ di Agnone Centro. Il comitato nella precedente riunione del 31 Maggio 2022 ha provveduto ad eleggere l'organo direttivo: il presidente nella persona di Mariapia Di Sabato, La vice presidente Mara Di Pietro e il segretario Giuseppe D'Ascenzo. Il quartiere che rappresentano e' estremamente vasto, copre una zona molto ampia di Agnone a partire da corso Vittorio Emanuele fino alla Contrada di Castelnuovo, il quartiere di Maiella, la zona industriale, Valle San Lorenzo, la via Panoramica. Hanno ratificato le dimissioni di Anna Di Rienzo sostituita dal primo dei non eletti. Giuseppe D'Ascenzo.

Il comitato si pone in maniera propositiva rispetto alle questioni che insistono sul quartiere. L'obiettivo primario e' quello di rendere il quartiere più bello, vivibile, pulito e rivalutare attraverso iniziative scenografiche e teatrali cio' che di bello c'e', come ad esempio le quattro fontane esistenti in zona San Lorenzo, ex mercato, Maiella, e la fontana in pieno centro in Viale XI Febbraio in zona Pisciarello.

Secondo e importantissimo obiettivo da raggiungere per il comitato è il coinvolgimento diretto di tutti gli abitanti attraverso la loro partecipazione e collaborazione nella condivisione delle iniziative in modo tale da rafforzare il senso civico e comunitario

Il reperimento di risorse economiche e' stato un altro punto molto dibattuto dal comitato, come e dove reperire fondi a supporto delle iniziative e per l'esecuzione di eventuali piccoli lavori di manutenzione oltre che confidare sull'apporto fondamentale del volontariato ad opera degli abitanti. A tal proposito una delle iniziative che si vuole realizzare è quella del coinvolgimento dell'IPSEO per manifestazioni di tipo culinario per rinvestire in altre iniziative il ricavato della vendita dei prodotti cucinati dagli studenti.

L'auspicio e' anche quello di credere nell'apporto economico delle istituzioni, comune e regione, come accade in molte regioni italiane : https://www.romatoday.it/politica/elezioni/regionali-lazio-2018/zingaretti-soldi-comitati.html

Il comitato nel verbale prodotto ha sottolineato che l'intero quartiere compresa la via Panoramica e' infestato da erbacce che necessitano dello sfalcio e anche la sanificazione e' importante che venga effettuata. A tal proposito tramite un volontario Franco Pannunzio, si eseguirà lo sfalcio dell'erba nei pressi del cimitero e si provvederà anche a ridare decoro alle croci dei caduti in guerra poste lungo il viale.

Il comitato inoltre è alla ricerca di una sede e per il periodo estivo si impegnerà ad allestire un gazebo per le informazioni, punto di incontro, confronto per agli abitanti del quartiere.