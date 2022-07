Corso serale IPSEOA di Vinchiaturo :primo esame di stato, si tirano le somme

Primo Esame di Stato al corso serale IPSEOA di Vinchiaturo

Un altro anno scolastico è giunto al termine, un’altra sessione di esami di maturità è finita, con il suo carico di ansie, ma anche di tante soddisfazioni. Eppure quest’anno l’esame di stato assume un valore anche maggiore per la prima classe della scuola serale dell’istituto alberghiero di Bojano-Vinchiaturo che ha raggiunto l’agognato traguardo, alunni maturi che hanno affrontato questo percorso con grande determinazione, sia per passione che per ricollocarsi nel mondo del lavoro, che vede i servizi di enogastronomia ed ospitalità alberghiera tra i pochi mestieri che non conoscono crisi, mestieri di cui c’è, invece, grande richiesta.

Alcuni di loro non avevano completato gli studi, altri volevano migliorare le proprie competenze professionali, altri ancora, addirittura già in possesso di laurea, volevano cambiare totalmente ambito lavorativo.

Adulti che si sono rimessi in gioco con entusiasmo, spinti da una forte motivazione che ha permesso loro di partecipare in modo attivo e produttivo al corso serale. L’istituzione del corso serale presso l’IPSEOA di Vinchiaturo è stata un’attività fortemente voluta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa A. Gramazio, pienamente condivisa dal Collegio dei Docenti, realizzata grazie agli Uffici Scolastici Territoriali USR e USP di Campobasso, oltre che caratterizzato da un proficuo lavoro di rete con il CPIA. Il corso di secondo livello per adulti è una novità particolarmente importante per l’IPSEOA in quanto offre a molte persone già inserite nel mondo del lavoro la possibilità di poter completare gli studi superiori, ma anche a chi ha già conseguito un Diploma o una Laurea di poter avere maggiori strumenti per inserirsi o confrontarsi con il settore della ristorazione.

In questo contesto, l’avvio di un nuovo percorso di istruzione e il coinvolgimento di un bel gruppo di persone adulte, motivate ed entusiaste, ha rappresentato un segnale di speranza a conferma di come l’istruzione e la cultura siano dei punti di riferimento in ogni fase della vita, utili per migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Grazie all’impegno dei discenti e all’elevata professionalità dei docenti, sempre attenti alla cura dei dettagli nel rapporto insegnamento/apprendimento, i risultati ottenuti al termine del primo esame di stato per il corso serale dimostrano il successo dell’iniziativa intrapresa che rappresenta un’interessante opportunità di formazione, offerta dal nostro Istituto. Nel rinnovare gli auguri ai maturati, si auspica che per il futuro, il corso serale per adulti presso l’IPSEOA di Vinchiaturo possa ulteriormente incrementarsi, trovando adeguate risposte anche nel contingente di risorse umane destinate all’organico.