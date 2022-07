Donna 63enne si ribalta con l'auto e resta intrappolata. Liberata dai Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è dovuta intervenire nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 4 luglio, in una strada di San Martino in Pensilis per il ribaltamento di un’auto. La conducente dei veicolo, una 63enne, era rimasta intrappolata nell’abitacolo della vettura incidentata. Di qui l’intervento immediato del 115 per liberare la donna dall’auto.

Una volta ultimate le operazioni di soccorso la 63enne è stata affidata alle cure del personale medico del 118 presente che provvedeva al successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire quanto accaduto.