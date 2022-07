Antonio Casolino, il ricordo del presidente Toma

“Ci ha lasciato Antonio Casolino, monumento dello sport molisano, campione del mondo di nuoto, campione di vita, ma ciò che ha fatto rimarrà per sempre: le memorabili imprese nei campionati master, che hanno dato lustro al Molise; il suo insegnamento, che ha consentito la formazione di tanti tecnici oggi in attività; il suo attaccamento alla città di Termoli, dove ha creato i presupposti per un grande sviluppo dello sport.

Aveva 94 anni e non ha mai smesso di nuotare, dimostrando quali siano i benefici del nuoto anche per gli ultraottantenni.

Il Molise gli è riconoscente. A nome mio e della Regione esprimo vicinanza ai familiari”.

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha ricordato la figura di Antonio Casolino.