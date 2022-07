Tappa circuito federale Beach Bocce a Termoli

A Termoli la tappa del circuito federale del Beach Bocce: appuntamento al Lido La Lampara alle 10 del 24 luglio

Il Lido La Lampara di Termoli (Lungomare Cristoforo Colombo) ospita domani, domenica 24 luglio 2022, a partire dalle ore 10, la tappa del circuito nazionale del Beach Bocce, il secondo appuntamento in Molise dopo la kermesse a Bosco Faiete a Campobasso.

L'organizzazione della tappa termolese è stata organizzata dall'ASD Bocciofila Madonna delle Grazie Termoli del presidente Gianfranco Di Fonso, in collaborazione con la FIB Molise presieduta da Giuseppe Formato.

Saranno ventiquattro le coppie al via per quarantotto giocatori che si daranno battaglia per assicurarsi un posto nelle fasi nazionali del tour federale del Beach Bocce 2022.