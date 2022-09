Giornate Nazionali dei Castelli 2022

iato le date della XXIII edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli che si svolgeranno in tutta Italia dal evento pr 17settembre al 16 ottobre 2022

In Molise si terranno sabato 24 e domenica 25 settembre L’evento farà parte delle Passeggiate Patrimoniali a cura del Consiglio D’Europa. La sezione Molise, comeincipale, ha scelto il Castello baronale di Macchiagodena (IS) e ne celebrerà l’appena terminata ristrutturazione con una conferenza sul restauro dello stesso e sull’araldica molisana. Subito dopo ci sarà La visita guidata. Macchiagodena, già borgo della lettura e della cultura, vedrà arricchire la sua biblioteca grazie ad una corposa donazione di libri sull’architettura castellana devoluti dalla presidente onoraria della sezione Molise, nella speranza che, con altre donazioni, il castello possa diventare un punto di riferimento nella regione per gli studiosi di argomenti castellani

. Le Giornate Nazionali dei Castelli in Molise avranno altri eventi collaterali: Sabato 24 settembre e domenica 25 settembre saranno aperti al pubblico anche il “Castello di Capua” a Riccia e il Castello d’Alessandro a Pescolanciano.

Domenica 25 settembre nel Castello di Pescolanciano, alle ore 17:00 si esibirà la Piccola Orchestra C.O. Panzillo: "VIAGGIO TRA I SUONI DI UN’ALTRA NAPOLI..."

con contributo di € 10,00, posti a sedere limitati, per prenotare scrivere al +39 351 799 5074 (APS Intramontes).

Le Giornate Nazionali dei Castelli, con il rinnovato patrocino del MIC, continuano a valorizzare per il grande pubblico e per gli studiosi le architetture fortificate che, pur avendo perso le originarie funzioni difensive, rappresentano, grazie al loro rilevante numero, un volano culturale, storico, architettonico e turistico per tutti i territori del nostro Paese.