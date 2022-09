Incidente mortale in Bulgaria: perde la vita una ragazza 19enne di Casacalenda

CASACALENDA. Un dramma quello che è avvenuto in Bulgaria, nel tardo pomeriggio di oggi. Una 19enne di Casacalenda, mentre era in vacanza con degli amici, è rimasta coinvolta in un incidente stradale che, purtroppo, le è costato la vita. Da quanto appreso la ragazza si stava recando in Turchia insieme ad altri tre giovanissimi che sono rimasti feriti. Le dinamiche e le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine bulgare

Grande dolore e sgomento nella comunità bassomolisana.L'ambasciata bulgara ha rintracciato il comune di Casacalenda tramite i documenti di Angela. I Carabinieri si sono recati dalla famiglia, per dare la triste notizia.

Questo il ricordo sui social dei giovani di Casalenda:

"È tutto così surreale, non ci posso credere e non ci voglio credere

non dimenticherò quei momenti che da ragazzine abbiamo trascorso assieme !!!

Ti porterò nel cuore sempre "

"A nome di tutti i giovani di Casacalenda diciamo con alta voce e con gioia ma con tristezza nel cuore... TI VOGLIAMO BENE ANGELA, ORA SAPPIAMO CHE SEI LASSÙ E CI VEDRAI DA LÌ E CI SORRIDERAI SEMPRE E TI FARAI VEDERE SEMPRE CON QUEL SORRISO CHE CI FACEVI VEDERE QUI. Ciao piccola Angela❤️ Sappi che noi ti avremo sempre nel cuore ti penseremo sempre ora momento e minuto ognuno di noi ragazzi amici conoscenti e tutti gli altri. Casacalenda è morta con te".