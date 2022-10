Escursione guidata tra mito e natura:"Sentiero degli Dei" 9 kilometri di bellezza assoluta all'interno della costiera amalfitana, Domenica 23 Ottobre

Il Sentiero degli Dei è un percorso naturalistico lungo circa 9 kilometri situato all’interno della costeria amalfitana, ideale per fare escursioni e trekking il percorso parte Agerola per terminare a Positano, una passeggiata immersi nella natura più incontaminata

Il nome con cui viene chiamato questo percorso naturalistico deriva da fatti storici e leggende secondo le quali le divinità greche passarono proprio di qui per salvare Ulisse dalle sirene che si trovavano sull’isola de Li Galli, anche lo scrittore Italo Calvino descriveva questo sentiero come “quella strada sospesa sul magico golfo delle “Sirene” solcato ancora oggi dalla memoria e dal mito”, la medesima frase è possibile leggerla anche su mattonelle di ceramica ubicate proprio all’inizio del Sentiero degli Dei.

La bellezza di questo sentiero risiede anche nell’assoluta mancanza della mano dell’uomo, tutto l’intero percorso è cosi come madre natura l’ha concepito e successivamente plasmato nel corso dei secoli, la mano dell’uomo è possibile apprezzarla solo per la presenza di barriere protettive (in alcuni punti) e la presenza di un’ottima segnaletica lungo il percorso.



ITINERARIO

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman e partenza per Bomerano di Agerola. All’arrivo incontro con la guida e inizio del sentiero lungo un tratto della costiera amalfitana. Alla fine del percorso, che coincide con la città di Nocelle, ci sposteremo in bus fino a Positano per visitare la cittadina e gustarci il meritato pranzo (libero). Nel primo pomeriggio ci sposteremo con il traghetto per visitare la suggestiva Salerno.

Al termine, partenza per il rientro in sede previsto in serata.

DETTAGLI

Luoghi e orari di partenza

• ore 7:00 Campobasso - Terminal autobus

• ore 7:30 Isernia - Hotel Europa

La quota comprende

• viaggio in pullman andata/ritorno

• escursione guidata lungo il sentiero degli dei

• trasferimento da Nocelle a Positano

• Traghetto da Positano a Salerno

• La quota non comprende

• Tutto ciò che non è specificato nella “quota comprende”

Servizi facoltativi

• scelta del posto sul pullman €5

Descrizione trekking

Percorreremo Il Sentiero degli Dei lungo un tratto della costiera amalfitana, lo stesso sentiero naturalistico secondo il quale le divinità greche passarono proprio di qui per salvare Ulisse dalle sirene che si trovavano sull’isola de Li Galli.

Famosa anche grazie lo scrittore Italo Calvino che descriveva tale percorso come “quella strada sospesa sul magico golfo delle Sirene solcato ancora oggi dalla memoria e dal mito”, questa frase è possibile leggerla sulle mattonelle di ceramica posta proprio all’inizio del Sentiero degli Dei.

Attraverseremo il sentiero dove una ricca macchia mediterranea ricopre la dorsale dei monti Lattari per poi tuffarsi nell’azzurro del mare della costiera da cui è possibile scorgere l’isola di Capri con i suoi faraglioni.

DATI PERCORSO :

Percorso in Parte Escursionistico e in parte Turistico di circa 6 km

Dislivello negativo circa 200 mt.

Abbigliamento: vestirsi a strati (t-shirt, felpa, giacca a vento) ed indossare scarpe da trekking, possibilmente alte.

Cosa portare: zainetto con acqua (almeno 1,5litri), snack, crema solare e repellente per insetti, cappellino, farmaci personali, macchina fotografica(facoltativa)

Si sconsigliano i bastoncini da trekking, visto il terreno prevalentemente roccioso

Costo attività 65 Euro

Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare,

Guida GAE Diego Perrella

3553528547

Molise Tour & Omega Travel

0874 453343

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre le ore 21:00 di GIOVEDì 20 OTTOBRE 2022