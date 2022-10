Cambio di gestione all'asilo nido di Agnone, il servizio e' stato affidato alla Societa Coop Onlus Nuova Assistenza

L'attuale cooperativa la Self onlus , che ha gestito per ben 14 anni l'asilo nido comunale di Agnone , dovrà cedere il passo a breve ai nuovi gestori che si sono aggiudicati il servizio tramite una manifestazione di interesse espletata a fine agosto . Il nuovo soggetto gestore la Societa Coop Onlus Nuova Assistenza, gestirà i servizi del Nido per i bambini di varie fasce di età a partire dai tre mesi fino a 36.

La SELF Onlus attualmente è in gestione provvisoria, dal 6 settembre fino al 5 novembre 2022, alla scadenza dovrà intervenire il nuovo gestore, a meno che l'incarico non venga prorogato ulteriormente per una serie di motivi non previsti.

Il servizio è garantito nella fascia oraria dalle 8.00-16.00, dal lunedì al sabato, per un numero massimo di 25 minori, anche in presenza di bambini disabili. L'utenza comparteciperà alla spesa con una retta mensile di euro 300, compresa di mensa.

Il cambio di gestione suscita qualche preoccupazione nei familiari dei bambini. Ad Agnone e dintorni, la struttura è molto conosciuta ed apprezzata per l'organizzazione , la cura e l'attenzione verso i bambini. In ogni caso ai bambini nel cambio gestionale va garantita la continuità relazionale con le figure di riferimento nella struttura. Altro non secondario problema il mantenimento di tutti gli attuali posti di lavoro.

In una realtà come quella dell'Alto Molise dove i tassi di disoccupazione sono elevati e tenendo conto anche della grave crisi economica in atto con i prezzi alle stelle a partire dai beni di prima necessità, anche perdere un solo posto di lavoro sarebbe gravissimo.

Sotto questo aspetto è necessario e opportuno che il sindaco Saia , l'assessora alle politiche sociali Sciullo, si adoperino affinche' nel cambio legittimo di gestione vengano rispetttate tutte le leggi e le norme previste nel settore a garanzia della qualità del servizio e a tutela dei lavoratori.