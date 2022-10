Oggi Fernando Sica festeggia il suo compleanno. Auguri professore!

Conosciuto da tutti come il professore non solo perchè e' stato docente, ora in pensione, presso le scuole agnonesi, ma per il rispetto che nutrono verso di lui, viene chiamato prof anche dai ragazzi che frequentano la scuola calcio di Agnone.

E' lui la mente e il braccio che da trenta anni anima la società sportiva agnonese, la Polisportiva Olympia Agnone. Instancabile, non si arrende mai anche difronte alle difficoltà più evidenti . Trova sempre una soluzione per i problemi organizzativi della società, con pochi mezzi economici e mille difficoltà lui tira dritto e porta avanti il progetto sportivo- sociale in cui crede per la formazione fisica, il divertimento, l'aggregazione, l' integrazione, contro l'abbandono scolastico, le devianze dei giovani del territorio molisano e alto vastese.

Oggi a lui e alla sua famiglia giungono gli auguri più sinceri e un grazie per la sincera e fruttuosa collaborazione con la redazione di ALTOMOLISE.NET