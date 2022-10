Il medico di base di Bagnoli del Trigno,dott Nicola Merola va in pensione. Gli auguri dI Jessica e Antonio

Il dott Nicola Merola, medico di medicina generale a Bagnoli del Trigno va in pensione. Il dott Merola originario di Isernia ha prestato servizio a Bagnoli dal lontano 1978 fino al 2022.

Per ben 44 anni ha svolto il suo lavoro con passione, professionalità e con tanta umanità. Il dottore come lo chiamano tutti ha rappresentato per l'intera comunità di Bagnoli un vero punto di riferimento, non solo da un punto di vista sanitario, ma era l'amico di tutti sul quale potere contare in qualsiami momento della vita. Ieri sera , in un locale un gruppo di pazienti lo hanno festeggiato ma soprattutto ringraziato e fatto gli auguri per il meritatissimo traguardo raggiunto

Oggi a lui giungono gli auguri per un felice pensionamento da Jessica Vitullo, dal marito Antonio Pasqua e i loro due bambini, con gli auguri esprimono tutto l'affetto, la stima , la riconoscenza incondizionata per il dott Merola. Inviano gli auguri al dott e a tutta la sua famiglia , alla moglie Ester e ai figli.

Buon pensionamento Dottore!