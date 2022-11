Il Molise in vetrina.

Un info point sulla nostra regione è in esposizione presso la stazione Termini di Roma. Ma non solo. Per tutto il mese di novembre, infatti, un angolo di Molise sarà in esposizione nelle stazioni di Milano, Napoli e Roma.

Un'ottima iniziativa per raccontare e condividere a viaggiatori e turisti tutta la bellezza e le emozioni che il nostro territorio sa offrire.