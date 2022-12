UniversitÃ  Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Laurea in Sviluppo e cooperazione internazionale per Martina Celli. Gli auguri dai nonni Ippolita e Gigino

Oggi 12 dicembre, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di scienze politiche e sociali corso di laurea in "Politiche per la Cooperazione Internazionale allo sviluppo" si è brillantemente laureata con il massimo dei voti e lode Martina Celli

La neo dottoressa ha discusso una tesi di laurea su " Il minore non accompagnato dalle norme internazionali alla realtà del comune di Cremona" relatore prof. ssa Monica Spatti. Dopo la laurea triennale conseguita presso l'università di Brescia e aver maturato diverse esperienze all'estero dapprima in Finlandia per un anno, successivamente in Portogallo Lisbona, con il progetto Erasmus, Martina ha approfondito l'argomento trattato presso una comunità cremonese per minori non accompagnati. Inoltre il suo percorso di studi nel tempo le ha consentito di apprendere anche diverse lingue tra cui inglese, finlandese, russo e francese.

A lei giungono gli auguri e un caloroso abbraccio da parte dei nonni, Ippolita Spatoliatore e Luigi Celli che vivono ad Agnone , questo il loro messaggio:

"Martina sei il nostro orgoglio, hai scelto un percorso professionale difficile e complicato, che forse ti porterà in luoghi lontani, ma tu percorrerai con grande professionalità, con tanta umanità e sensibilità, sei una persona speciale. Complimenti e ti aspettiamo. Non vediamo l'ora di abbracciarti"