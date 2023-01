Paolo Del Papa compie 70 anni.Il messaggio di auguri della figlia Emilia, il genero Mario e le nipoti Arianna e Martina

70 candeline da spegnere oggi 12 Gennaio per Paolo Del Papa. La figlia Emilia, il genero Mario e le nipoti Arianna e Martina gli inviano speciali auguri, colmi di amore, rispetto e riconoscenza.

Ecco il messaggio:

"Caro papà, caro nonno buon compleanno, auguroni! Sei stato e sei il nostro robusto albero dalle radici profonde nel quale ripararsi in tutte le occasioni che la vita richiede. Grazie per esserci sempre, e grazie all'amore di cui ci circondi e la forza che hai avuto per lunghi 37 anni di stare vicino e assistere amorevolmente tua moglie e la nostra adorata mamma e nonna Mercede.

Dopo la sua morte hai avuto la forza di rialzarti e di aiutare noi a superare quel tragico evento. Il nostro legame è forte e indistruttibile, ti vogliamo un bene infinito, e ti auguriamo una lunga vita di serenità e gioia, con la consapevolezza che tu ci sarai sempre per noi e noi sempre ti saremo accanto con tutto l' amore che meriti. Emilia, Mario, Arianna e Martina!"

Auguri dalla redazione di Altomolise.net