Frontale tra due auto sulla provinciale 51 in agro di Petacciato.Trasportati in ospedale i due conducenti

Incidente stradale, poco dopo le 18, sulla provinciale 51 in agro di Petacciato. Un frontale tra due auto con a bordo i rispettivi conducenti già trasportati presso l’ospedale di Termoli da personale medico del 118 intervenuto. Operazioni di messa in sicurezza dello scenario incidentale a cura della squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Strada parzialmente chiusa al traffico. Rilievi ed accertamenti sulle cause dell’incidente a cura della pattuglia di Carabinieri di Petacciato.