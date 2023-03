La Provincia mette a disposizione il Cerp per l'Erasmus Mundus

Il CERP - Centro Europeo di Ricerche Preistoriche, dal 4 al 10 marzo 2023, ospiterà il corso in “Metodologie applicate allo studio delle scienze del Quaternario” nell’ambito dell’International Master in Quaternary and Prehistory (IMQP).

L’IMQP è un master Erasmus Mundus, finanziato dalla Comunità Europea dal 2004 e diretto dalla prof.ssa Marta Arzarello, coordinato dall’Università di Ferrara in collaborazione con il Museum National d’Histoire Naturelle de Paris (Francia), l’Universitat Rovira i Virgili di Tarragona (Spagna) e l’Instituto Politecnico de Tomar (Portogallo).

Grazie alla collaborazione della Provincia di Isernia, che ha messo a disposizione di studenti e ricercatori la struttura del CERP, 28 studenti (provenienti da Nicaragua, Laos, Sri-Lanka, Messico, Giappone, Algeria, India, Cambogia, Olanda, Nepal, Indonesia, Francia, Turkmenistan, Africa del Sud, Cile, Marocco, Italia, Grecia, Spagna, Albania, e Cina) e 19 professori prenderanno parte al corso e si confronteranno con attività pratiche e teoriche.

“Per la Provincia di Isernia, che a causa della legge Delrio del 2014 è stata privata delle competenze in materia di Cultura – afferma il presidente Alfredo Ricci -, poter offrire una collaborazione a chi da oltre quarant’anni lavora sul principale attrattore turistico regionale, l’insediamento Paleolitico di Isernia La Pineta, è motivo di orgoglio, perché nonostante le difficoltà siamo ancora una volta a fianco e con convinzione della promozione culturale, dalla quale non si può prescindere per un’offerta turistica di qualità. Grazie all’Università di Ferrara e, in particolare, al prof. Peretto e alla prof.ssa Arzarello che attraverso questi corsi immersivi consentono di far conoscere il sito e il museo del Paleolitico a una qualificata platea internazionale”.

Gli studenti del master avranno la possibilità, grazie alla collaborazione con la Direzione Regionale Musei Molise, di visitare il sito di Isernia La Pineta e di conoscere nel dettaglio un insediamento fondamentale per la ricostruzione del primo popolamento umano sul territorio europeo.

Nell’ambito del corso verranno organizzate anche delle conferenze aperte al pubblico con il fine di sensibilizzare gli stessi molisani sul significato del sito di La Pineta e sulle ricerche internazionali ad esso correlate.

PROGRAMMA

Domenica 5 marzo h. 18,00-19,00: Robert Sala (Universitat Rovira i Virigli) - Evoluzione degli insediamenti del Pleistocene inferiore e medio nel Marocco orientale

Lunedì 6 marzo h.18,00-19,00: Antonino Falduto (Università di Ferrara) - Che cosa è l’essere umano? Una possibile risposta in chiave filosofica

Mercoledì 8 marzo h.18,00-19,00: Carlo Peretto (Università di Ferrara) - Nei “dintorni” dell’insediamento paleolitico di Isernia La Pineta