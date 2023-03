“Il Baccalà in Abruzzo” il tema della Conviviale Territoriale Abruzzese dell’Accademia Italiana della Cucina.

“Il Baccalà in Abruzzo” è stato il tema della Conviviale Territoriale Abruzzese dell’Accademia Italiana della Cucina. La conviviale, celebrata in contemporanea da tutte le delegazioni abruzzesi dell’Accademia, ha coinvolto anche la delegazione vastese dell’Accademia riunitasi presso il ristorante “Dalla Padella alla Brace” della famiglia Sarchione a Monteodorisio (CH).

Alla presenza di numerosi accademici e dei loro ospiti il simposiarca della conviviale, Dott. Fabiano Bucci, ha presentato le pietanze, preparate dallo chef Angelo Sarchione, con la dovuta cura e precisione accademica. La relazione sulle ricette storiche del Baccalà e sulla storia del Baccalà nella cucina locale del vastese è stata invece curata del Prof. Luigi Murolo.

Il menù proposto e commentato dagli accademici è stato il seguente: Carpaccio di Baccalà, Baccalà e peperoni alla griglia, Pralina croccante di baccalà cremoso, Sagnette di Baccalà e ceci, Baccalà “pil pil” in umido con salsa mediterranea e Cicerchiata zafferano e gelato alle mandorle.

Lo chef ha utilizzato diverse qualità di baccalà per origine, in particolare il Gadus Morhua islandese e norvegese, con differenti metodi di dissalatura tra cui quella spagnola, portoghese e italiana, tutto in funzione della pietanza servita. Le portate sono state accompagnate in maniera eccellente dallo Spumante Brut Pecorino delle Cantine San Nicola di Pollutri (CH), dal Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2021 e Montepulciano d’Abruzzo DOC 2019, entrambi dell’azienda Vini Priori di Casalbordino (CH) alla presenza dello stesso produttore, Nicola Priori, che ne ha illustrato le specifiche caratteristiche riscuotendo notevole successo tra gli accademici per gli abbinamenti proposti.

“Con questa conviviale, celebrata in contemporanea da tutte le delegazioni abruzzesi dell’Accademia Italiana della Cucina, continuiamo il nostro lavoro di ricerca, studio e divulgazione, al fine di migliore la conoscenza dei valori tradizionali della cucina italiana quale espressione di costume, civiltà e cultura”.

Così Filippo Pietrocola, Delegato vastese dell’Accademia Italiana della Cucina, commenta la Conviviale Territoriale Abruzzese sul tema del Baccalà.

Vasto, 4 marzo 2023