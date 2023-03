Il comune affida la progettazione definitiva del nuovo asilo nido allo Studio Iadanza srl

L'iter per la realizzazione del nuovo asilo nido procede nel rispetto del timing previsto. Agnone avrà un nuovo asilo nido in via Pietro Micca che prevede la demolizione del vecchio edificio che attualmente ospita la scuola materna e costruzione ex novo della struttura secondo i principi della nuova edilizia e della bioarchitettura più innovativa, che consentiranno di realizzare un asilo funzionale, ecosostenibile, più accogliente e meglio rispondente ai progetti pedagogici rivolti ai bambini

Il comune è risultato assegnatario di un milionecinquecentosessanta mila euro per la realizzazione tale opera. Per i bambini che attualmente frequentano la scuola materna in via Pietro Micca, dove sarà realizzato il nuovo asilo nido, e' previsto il trasferimento, dopo alcuni lavori strutturali, presso il nuovo polo scolastico

I fondi per la realizzazione derivano dal ‘Piano per asili nido, scuole dell’infanzia e servizi di educazione’ stanziati nel Pnrr Missione 4 – Componente 1 Investimento 1.1, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation. Con questa linea di investimento il governo ha inteso aumentare l’offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità.

Il fine è raggiungere l’obiettivo europeo del 33% relativo ai servizi per la prima infanzia, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per la fascia 3-6 anni, riconoscendo a bambine e bambini il diritto all’educazione fin dalla nascita e garantendo un percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi di quella fascia d’età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi.

Il timing previsto per la realizzazione dell'opera e':

entro il 31 maggio aggiudicazione dei lavori,

2024- 2025 esecuzione dei lavori,

entro 31 dicembre 2025 conclusione dei lavori,

30 giugno 2026 certificato di collaudo o regolare esecuzione.

Con determina n° 60 del 1 febbraio 2023 ,la giunta comunale di Agnone dopo aver approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ha affidato “la progettazione definitiva ed esecutiva e affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione allo Studio Iadanza rsl, società di ingegneria con sede legale in Via Giovanni XXIII nr. 71 86170 Isernia, P.I.:0868840943, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare; - che con nota Prot. nr. 342 del 10.01.2023 è stato fatto un Sondaggio di mercato con richiesta di preventivo per l’affidamento dell’incarico Professionale per la redazione della Progettazione Definitiva, D.L., CSP e CSE. (art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) richiedendo di esprimere una percentuale di sconto sulla parcella professionale di €uro 128'725.53 oltre Inarcassa al 4% e IVA al 22% come per Legge; - che lo studio, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in parola applicando, all’importo stimato della prestazione come sopra computato, uno sconto del 2.89% e dunque, per un importo netto contrattuale di €. 125'005.36 oltre ad IVA e oneri contributivi; - che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad €. 158'606.80, Oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) incluse;”