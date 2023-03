Eventi culturali Alpini su monte Marrone 30-31 marzo : Inaugurazione del Monumento ai Caduti di Rocchetta al Volturno.

Organizzati dal Comune di Rocchetta al Volturno, la Sezione Molise dell'Associazione Nazionale Alpini e il 9° Reggimento Alpini, gli eventi culturali del 30- 31 marzo che si terranno sul Monte Marrone, nei comuni di Rocchetta al Volturno e Scapoli (Isernia).

Le manifestazioni rientrano in un calendario di appuntamenti che si terranno in tutta Italia, con lo scopo di esaltare le caratteristiche che fanno degli Alpini una specialità dell'Esercito con pochi eguali, mettendo in luce i valori che da sempre li contraddistinguono nel mondo.

L'iniziativa centrale è prevista per il 31 marzo e riguarda l'Inaugurazione del Monumento ai Caduti di Rocchetta al Volturno.

Grazie per l'attenzione.

Giuseppe Pittà

Vice Presidente Sezione Molise A.N.A.