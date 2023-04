Panonda, secondo furto in un anno. Le titolari: Sacrifici e lavoro rubati

Durante la notte trascorsa il ristorante “La Panonda” ad Agnone ha subito il secondo furto nel giro di un anno. I ladri sono entrati da un balcone, hanno messo a soqquadro il locale e hanno rubato l'incasso di una intensa giornata di lavoro il giorno di Pasquetta. Le titolari del bel locale agnonese, molto frequentato anche dai turisti, Roberta e Chiara Sarnataro sono rammaricate, dispiaciute per cio' che hanno subito per ben due volte. Hanno aperto il locale da giovanissime e lo gestiscono con attenzione, professionalità e abnegazione al lavoro.

Il ristorante è situato nel centro di Agnone, nei pressi della Fonderia della Campane Marinelli. Una delle titolari, Roberta ha detto: Non ho parole per quello che abbiamo subito, siamo sfiduciate deluse per come vengono ripagati i nostri sacrifici