Esche killer a Poggio Sannita.Cani e gatti avvelenati.Comitato civico: ignobile episodio

ll comitato civico di Poggio Sannita “Vediamoci chiaro” ha inviato una nota dove si denuncia un avvelenamento di cani e gatti attraverso delle esche. I carabinieri stanno indagando

C'è preoccupazione e rabbia tra la gente, soprattutto tra i proprietari di cani e gatti, dopo l'ennesimo gesto che ha provocato la morte dei nostri amici animali.

Il fatto: è successo nei giorni di sabato e domenica quando gli animali hanno annusato e ingoiato qualcosa. Dopo qualche ora sono stati presi da tremori e convulsioni. Per qualcuno di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, mentre per gli altri animali è iniziata la corsa dal veterinario dove sono arrivati in uno stato di " ipertermia, tachipnea, scialorrea, convulsioni, tremori, tachicardia, diarrea, incoordinazione e ottundimento sensorio". Per fortuna l'immediatezza dei soccorsi e la competenza dei veterinari hanno fatto sì che non si verificasse una vera e propria strage anche se al momento mancano all'appello parecchi felini che gironzolavano liberamente per il paese.

La denuncia: i proprietari, dopo aver pensato prima alla salute dei propri animali, hanno immediatamente avvisato l'amministrazione comunale per tutti gli adempimenti del caso ( anche se al momento non è dato sapere se qualcosa è stato fatto) e successivamente le forze dell'ordine, le quali hanno acquisito notizie in merito ai fatti accaduti e si sono subito messe a disposizione per una bonifica delle aree interessate tramite i cani antiveleno a loro disposizione. Da notizie ufficiose pare che tramite il sistema di videosorveglianza installato in paese le forze dell'ordine hanno già individuato un sospettato, responsabile del vile gesto. Purtroppo già qualche anno fa si è verificato un simile episodio, ma allora nessun soggetto fu identificato. Speriamo che questa volta le forze dell'ordine riescano a prendere il responsabile dell'ignobile episodio.