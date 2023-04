Seminario: “Il coraggio di non essere codardi”, 26 aprile – Auditorium Fondazione Molise Cultura

Seminario: “Il coraggio di non essere codardi”

26 aprile 2023, dalle 9:00 alle 13:00 – Auditorium Fondazione Molise Cultura

La gestione dei rapporti relazionali tra pari, il reato e la sanzione come processo educativo e riabilitativo, il fenomeno del bullismo (l.71/17), l’uso consapevole e responsabile del digitale, la certificazione “Patentino per l’uso consapevole dello smartphone”. Saranno questi i temi trattati nel seminario intitolato “Il coraggio di non essere codardi”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale e organizzato dal Referente provinciale di Campobasso della Consulta degli Studenti e dalle Equipe Formative Territoriali del Molise. L’evento è in programma il giorno 26 aprile 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nella sede dell’auditorium della Fondazione Molise Cultura a Campobasso (palazzo EX GIL). Il seminario è finalizzato a rafforzare un dialogo costruttivo con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in una dimensione educativa e formativa di cittadinanza e costituzione.

Interverranno:

Maurizio LIBERATORI – Dirigente divisione Polizia anticrimine Questura di Campobasso;

Marcellino D’AMBROSA – Dirigente Scolastico Istituto Omnicomprensivo “Giordano” di Venafro (IS) – Scuola Polo regionale per il Bullismo e il Cyberbullismo;

Elena FERRARA – già Senatrice;

Francesca PARACHINI – Responsabile associazione onlus “COLORE VIOLA”;

Giorgina DI IOIA – Componente Equipe Formative Territoriali per il Molise.

L’incontro si concluderà con un dibattito gestito dagli studenti rappresentanti della Consulta.

Campobasso, 21 Aprile 2023