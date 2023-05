Ad Agnone un convegno sul paesaggio sonoro come leva per lo sviluppo turistico delle aree montane

Mercoledi 17 maggio alle ore 17.30 si terrà ad Agnone (IS) nell’ex convento dei Filippini il convegno “Paesaggi con campane – musica tra cielo e terra”.



Come spiega l’ideatrice dell’incontro, l’architetto-paesaggista Donatella Mazzoleni “il paesaggio può essere avvertito come la grande partitura di una musica materiale/immateriale scritta dai suoni e ritmi delle forme della terra e dei cicli del cielo che accompagnano il ritmo dei passi e del respiro”.



Ecco allora che Agnone, città delle campane per eccellenza ma anche cuore del cammino di San Francesco Caracciolo oltre che terra di transumanza, può far leva anche sul suo paesaggio sonoro per stimolare in maniera originale e innovativa lo sviluppo turistico del suo territorio.



Prendendo spunto da una loro importante esperienza precedente in Cilento, i relatori – gli architetti Donatella Mazzoleni e Pino Anzani e il compositore Antonello Paliotti - racconteranno la suggestiva ipotesi di come la partitura celata nella sequenza di paesaggi può essere rivelata e prendere voce ad Agnone per essere interpretata in un concerto di suoni ambientali e di campane.



Il convegno si concluderà con un intervento di Ruggero Poi (Fondazione Pistoletto, Biella) sulla transumanza intesa come metodologia di esplorazione del territorio che si applica anche a livello turistico.



L’evento fa parte del progetto “camminare con gusto: alla scoperta in Molise del Cammino di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi”, intervento finanziato con le risorse PSC della Regione Molise.