Il mattatoio e' chiuso dopo la riconsegna delle chiavi avvenuta questa mattina

Il mattatoio di Agnone da questa mattina, 12 maggio 2023, è chiuso. L'azienda che si occupava della gestione del servizio, come anticipato da alcuni giorni, ha riconsegnato le chiavi alla presenza dell'ufficiale giudiziario, dopo aver effettuato il sopralluogo.

Questione spinosa quella del mattatoio, derivata da un contenzioso tra l'azienda che gestiva il servizio e il comune di Agnone.

Intanto e per adesso il risultato ottenuto è l'interruzione di un pubblico servizio indispensabile a questo territorio, chiusura che crea non pochi problemi agli allevatori della zona.

Adesso titolari delle macellerie e i tanti allevatori del territorio saranno costretti a spostarsi nelle strutture di macellazione vicine, principalmente in località Bagnoli del Trigno con una serie di disagi e di aumenti di costi notevoli. Gli operatori del settore devono in pratica trasportare in questi centri il bestiame destinato alla macellazione con un mezzo idoneo e poi tornare con il camion frigo per riportare la carne in macelleria.

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, presente alla riconsegna delle chiavi da parte della ditta gestrice del servizio, ha dichiarato: "Stiamo valutando varie opzioni per la soluzione del problema"

