STORNARA - Rintoccano le campane per ogni bimbo che nasce

È di solenne augurio, ripresa da antichi riti, la tradizione di salutare la nascita di ogni bimbo annunciandola alla comunità col festoso rintocco delle campane. Questo sarà il felice compito del nuovo bronzo della chiesa parrocchiale di San Rocco a Stornara (FG) benedetto lo scorso 30 aprile dal Vicario generale Mons. Antonio Mottola e dedicato al suo Santo Patrono. La campana rintocca la nota FA, pesa 100 kg, ha un diametro di 53 cm e reca in bassorilievo le figure di San Rocco, della Madonna col bimbo Gesù, alcuni angeli data ed iscrizioni. Il sacro bronzo è stato creato, fuso ed istallato dalla storica Fonderia Marinelli che sin dal medioevo opera ad Agnone con tecniche autenticamente artigianali, invariate da mille anni

. Per la bellezza delle opere, la perfezione del suono e la secolare garanzia di serietà dell'Azienda, i fonditori Marinelli sono costantemente presenti sui campanili di tutta la Puglia come di tutto il mondo. Per i titolari dell'antica fonderia molisana è stata una felice emozione destinare questa campana "alla vita" poiché proprio all'ingresso del Museo storico della Campana, annesso alla Fonderia, è posto un grande bronzo oggi silente, dedicato ai bimbi che invece, per motivi diversi, non hanno mai visto la luce. Essa proviene da un istituto di accoglienza di madri e bimbi in difficoltà dismesso da anni. In tempi di preoccupante calo demografico ci si augura che questa campana, già collocata sulla sua torre, possa suonare a festa molto frequentemente rallegrando con fede e speranza questo bellissimo spicchio di Capitanata già colorato dai suoi vivaci murales e da una grande volontà di crescita.