JUNIORES CUP, convocati Canale e Scafa del Vastogirardi

Pronta allo start la settima edizione della Juniores Cup, in programma dal 15 al 20 maggio: il torneo riservato alle selezioni dei migliori under 18 del campionato nazionale di calcio di Serie D. A questa edizione parteciperanno i giocatori nati dal 1 gennaio 2005 in poi compresi massimo tre calciatori classe 2004. Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che i nostri Canale e Scafa sono tra i convocati per il Girone G!



La competizione ha raccolto la oltre trentennale eredità del Torneo delle Speranze, poi ribattezzato Torneo Nazionale Giovanile, fino al 2014 quando ha acquisito l'attuale denominazione. A restare immutato invece è lo spirito della kermesse che, sin dal lontano 1982, ha offerto una vetrina privilegiata ai giovani calciatori del massimo campionato dilettantistico italiano.



Sono decine e decine i giocatori che hanno partecipato al Torneo delle Speranze poi nominato Torneo Nazionale Giovanile ed ora Juniores Cup. Da sempre è stato un trampolino di lancio per il mondo professionistico. Il Dipartimento come consuetudine ha previsto che tutti e 20 i calciatori convocati per ogni singola Rappresentativa possano essere inseriti nella lista gara con ben cinque sostituzioni per squadra. Un impegno fattivo per dare la possibilità ad ogni ragazzo di poter calcare il campo e mostrare le proprie qualità. E ancora un'altra grande vetrina per i giovani che decidono di provare l'avventura della Serie D sul campo del Vastogirardi, che si conferma società sempre attenta alla nascita e crescita di giovani campioni.