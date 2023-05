Solidarietà e divertimento nella "Su e Giù" di Agnone

Oggi ad Agnone si è svolta la14^ edizione della Su e Giù. organizzata dall'Oratorio Giovanni Paolo II. E' stato un bel pomeriggio spensierato dedicato alle famiglie, ai giovani, agli anziani, che hanno corso o semplicemente camminato per le vie del centro storico.

Un bella giornata di sole con temperature quasi estive, ha visto il raduno di tante persone in piazza Unità d'Italia, numerosa la partecipazione dei bambini, mamme con tanto di passeggini al seguito, papà e amici a quattro zampe,hanno percorso circa quattro chilometri su un tracciato snodatosi in prevalenza nel centro storico

La Su e Giù è una gara finalizzata alla solidaietà, il ricavato delle iscrizioni che comprendevano una t-shirt e cappellino in omaggio, è andato interamente alle famiglie bisognose . Alla fine della gara i primi tre classificati hanno ricevuto una coppa ma tutti i partecipanti hanno ricevuto alla fine dei piccoli premi

La Su e Giù è nata dieci anni fa quando il compianto Padre Giorgio fondò l’Oratorio ed ebbe l’intuito di organizzare la prima edizione della “Su e giu” agnonese”, con lo scopo di far socializzare le persone e che con il ricavato della manifestazione aiutare le famiglie in sofferenza. Per la 14^edizione, L’Oratorio san Giovanni Paolo II, si è avvalso del patrocinio del Comune di Agnone, della collaborazione del Rotary Club di Agnone, del gruppo Comunale AIDO di Agnone , della Pro Loco nonché di alcuni sponsor commerciali.