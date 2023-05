Grosse erosioni sul monumento seicentesco posto sulla scalinata dei Cappuccini. Atti di vandalismo?

I cittadini di Agnone sono molto attenti all'ambiente e al decoro urbano e alla nostra redazione giungono numerose segnalazione. L'ultima in ordine di tempo riguarda il seicentesco monumento ubicato sulla scalinata che collega piazza Unità d'Italia con la sottostante via Gualterio

Il monumento in pietra naturale delimita tra l'altro la parrocchia dei Cappuccini da quella di Sant'Emidio. La segnalazione mette in evidenza che il prezioso e storico monumento presenta delle erosioni evidenti come se fossero provocate da strumenti di tipo scalpello . Comunque va tenuto conto del fatto che la pietra naturale, e' soggetta ad erosione naturale accentuata dai fattori atmosferici o dallo smog, ma in ogni caso vanno esclusi atti di vandalismo. Il monumento andrebbe protetto e salvaguardato