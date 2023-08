Fine settimana nel segno di Juan Manuel Fangio tra mito e storia. La carovana fa tappa anche Agnone

l prossimo fine settimana sarà all’insegna di Juan Manuel Fangio e della Maserati.

Sabato 5 e domenica 6 agosto, si terrà il raduno di auto d’epoca organizzato dal Club Automoto Storiche di Teramo federato ASI.

La manifestazione toccherà diverse località tra cui i due paesi che hanno dato i natali ai genitori del cinque volte campione del mondo, Castiglione Messer Marino e Tornareccio.

Sabato la carovana partirà da Pietraferrazzana, passando per il lago di Bomba, fino a raggiungere Tornareccio dove è nata la mamma, Erminia D’Eramo, per poi concludere la giornata ad Agnone.

Domenica sarà la volta del paese natale di Loreto Fangio, papà di Manuel, Castiglione Messer Marino. Qui in mattinata si terrà un incontro dibattito ” Fangio, tra il mito e la storia” , dibattito che vedrà la partecipazione del Dr Caruso Francesco, ingegnere automobilistico in Ferrari e Maserati; Martocchia Paolo, giornalista sportivo; Cellinese Carmine, presidente Automobile Club Teramo e il Dr Semproni Mario, medico e autore di libri sulla maserati.

Il primo successo della Maserati in F1 si deve proprio a Juan Manuel Fangio il 13 settembre 1953 nel GP d’Italia sul circuito di Monza a bordo di una Maserati A6GCM. Ma è nel 1957

che Fangio e Maserati conquistano il Campionato Mondiale Piloti con una 250F, prima del ritiro dalle corse della casa del Tridente.

Di Vitto Matteo, tra gli organizzatori dell’evento e commissario tecnico del CAST di Teramo, ricorda che la manifestazione sarà aperta a tutte le auto d’epoca, ma il tema principale riguarderà le Maserati e per informazioni e prenotazioni si può fare riferimento ai seguenti contatti: infocastteramo@cast.191.it , Cel 389/1158815, www.castteramo.it

I’ EDIZIONE FANGIO, TRA MITO E LA STORIA

5-6 AGOSTO 2023

Programma:

Sabato 5 Agosto

– Ore 11.00 ritrovo a Pietraferrazzana (CH), sistemazione auto iscrizioni e rinfresco di benvenuto.Visita guidata sullo sperone roccioso che sovrasta il paese in cui sono presenti i ruderi dell’antico castello del XVI secolo che durante il Risorgimento fu utilizzato come rifugio da alcuni patrioti.

Ore 12.30 Partenza per il Lago di Bomba

Ore 12.45 Arrivo presso il lago parcheggio delle auto, pranzo (brunch) presso “Il Soffio” (centro turistico sul lago)

Ore 15.30 Partenza direzione Tornareccio (CH)

Ore 16.00 Arrivo a Tornareccio (paese che ha dato i natali a Eminia D’Eramo madre di Juan Manuel Fangio),

parcheggio delle auto nel centro storico, visita dei mosaici.

Ore 17.00 Tramite bus navetta visita alle famose aziende di Apicoltura di Tornareccio

Ore 18.00 Partenza direzione Agnone (IS)

Ore 19.00 Arrivo a Agnone e sistemazione in Albergo.

Ore 20.00 Cena presso il ristorante “La Tavola Osca”

Domenica 6 Agosto

Ore 9.30 Colazione e ritrovo equipaggi ad Agnone (IS)

Ore 10.00 Partenza direzione Castiglione M.M.

Ore 10.30 Arrivo nella città di Castiglione M.M. (Paese che ha dato i natali a Loreto Fangio, padre di Juan Manuel Fangio) parcheggio delle auto in piazza e visita del paese.

Ore 11.30 Incontro nella Sala Comunale per il Dibattito Culturale “Fangio, tra mito e storia”. Interverranno il Dr. Carmine Cellinese, il giornalista Paolo Martocchia, il Dr. Mario Semproni, e l’Ing. Francesco Caruso (EX ingengnere Ferrari e Maserati)

Ore 12.30 Partenza tramite bus navetta per il Pranzo.

Ore 13.00 Pranzo presso il Ristorante da Mario (Castiglione M.M.).

Ore 17.00 Fine manifestazione.

STRUTTURE CONVENZIONATE PER IL PERNOTTO:

HOTEL IL DUCA DEL SANNIO http://www.ilducadelsannio.it 0865/77847

B&B IL TOMOLO https://www.iltomoloagnone.it 329/1085057

B&B L’ABBRACCIO https://www.facebook.com/BB-LAbbraccio 339/2144470 WhatsApp