Nuova apertura ad Agnone: Il "Paradiso della frutta"in via Aquilonia

Da pochi giorni ad Agnone e' stata aperta una nuova attività commerciale, il titolare è il signor Ghit Mohamed di nazionalità egiziana. Ha aperto una frutteria dal nome “Paradiso della frutta, frutta e verdura”. Si trova in via Aquilonia 33, difronte al distributore di benzina. Il titolare gestisce anche un altro negozio di frutta e verdura, non ad Agnone bensi a Isernia. Ben venga la concorrenza se finalizzata a contrastare l'aumento esponenziale dei prezzi di frutta e vedura visto che scendendo nello specifico dei singoli dati e considerando gli aumenti da luglio 2022, un anno addietro, a luglio 2023, colpisce in particolar modo l'aumento della verdura (+21,1%), della frutta (+18%) e dei servizi per l'abitazione (+20,7%).