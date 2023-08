Agnone: Il pittore Pietro Mastronardi inaugura la sua mostra presso il Circolo San Pio

Mostra del pittore Pietro Mastronardi di Agnone

La citazione preferita da Pietro Mastronardi recita "Io credo che nella vita le persone debbano dare tutto quello che hanno… poi... non c'è scritto da nessuna parte che bisogna sempre far risultato nelle cose". In altri termini, Pietro è cresciuto dura scuola degli anziani di Agnone i quali, nel tipico stile culturale sannita di cui onore, coraggio e lealtà erano i valori fondanti, predicavano: “Fa quel che devi, succeda quel che può”.

Pietro Mastronardi, molisano di Agnone, ha studiato Ingegneria Chimica presso Università di Napoli "Federico II", vive a Napoli. In pensione da autodidatta coltiva l'hobby della pittura ispirandosi all'Ottocento napoletano e all'Impressionismo francese con buon risultato

. Lo dimostrano i quadri che il Circolo San Pio di Agnone si onora di ospitare dal 12 al 19 agosto 2023 presso i suoli locali in Vico dei Cappuccini. Offrono, essi, una splendida panoramica del suo genere pittorico che si rifà, in modo particolare, appunto alla pittura napoletana legata al fenomeno dell’impressionismo francese che ha interessato i generi più amati di quel tempo, il paesaggio, le marine, la veduta urbana e soprattutto la cosiddetta “pittura della vita moderna”, sulle tracce lasciate da impressionisti napoletani del calibro di Giuseppe De Nittis, Giuseppe Palizzi, Domenico Morelli, Gioacchino Toma, Francesco Netti, F. Paolo Michetti.