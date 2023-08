Termoli, ospita per il secondo anno consecutivo il Concorso Nazionale di Miss Mondo il 29 agosto

Termoli, ospita per il secondo anno consecutivo il Concorso Nazionale di Miss Mondo Italia organizzata dall’ Agenzia Mika Production e Fourevent Agency esclusivisti per Molise e Abruzzo del concorso in collaborazione con l’imprenditore termolese Francesco Topini. L’evento avrà luogo domenica 20 agosto nella centralissima Piazza Monumento sul Corso Nazionale con una serata bellezza e spettacoli.

La parte più accattivante della serata sarà dedicata alla bellezza con la presenza di circa 20 ragazze, molte molisane e da regioni limitrofe, in gara per conquistare l’ambita coroncina e fascia. Verranno assegnati altri titoli e le miss saranno in corsa per rappresentare la regione Molise nelle fasi finali regionali e nazionali in programma a giugno 2024 nella città di Gallipoli.

Aprirà lo spettacolo con musica medioevale e norrena suonata da Runic Garden, si alterneranno esibizioni di danza acrobatica dell’artista Alice, con lo spettacolo di beatbox di Isam L.K. talento direttamente da Italia’s Got Talent e per finire la presenza dell’illusionista e mago Heldin, che conquisterà magicamente il pubblico della piazza termolese.

Regia e coreografia della serata affidate a Laika D’Agostino e Camillo Del Romano, musiche curate da Francesco Rosato, l’organizzazione locale curata da Franceso Topini e Francesco Cannarsa.

Ci sono ancora possibilità di poter partecipare al concorso, per info contattare il numero Telefonico 393.3343854, l’evento sarà completamente gratuito ed aperto al pubblico.

La stampa molisana sarà presente unitamente alle televisioni regionali che daranno risalto alla serata nei vari contenuti pubblicati e messi in onda nei giorni successivi all’evento.

L’evento con il patrocinio dell’amministrazione comunale è stato realizzato con il contributo di partner commerciali locali. Nel corso della serata gli organizzatori dell’evento e della Mika Production riserveranno una bellissima sorpresa alla città di Termoli.

Termoli 18 agosto 2023