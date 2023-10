'Presepi nel presepe', concorso nazionale al borgo di Pesche

Èun piccolo borgo in provincia di Isernia con circa 1.500 abitanti (Istat gennaio 2023) che, se osservato da lontano, assume i tratti di un paese-presepe incastonato nella roccia.

Non a caso da vent'anni il Comune, in collaborazione con le associazioni del territorio e volontari, organizza la manifestazione 'I presepi nel presepe'.

Quest'anno, in occasione delle festività natalizie, sono previsti due concorsi rivolti ad appassionati ed esperti di tutta Italia e agli alunni delle scuole molisane e delle altre regioni che potranno esprimere la loro creatività realizzando presepi tradizionali o innovativi, o poesie sul tema del presepe.

Intanto l'edizione 2023 si arricchisce con una novità: il primo concorso 'Il balcone luminoso più bello di Pesche' che intende coinvolgere tutte le famiglie del paese per valorizzarne la bellezza di luci e addobbi natalizi e premiare i vincitori.

Tutte le informazioni per la partecipazione sono contenute nei bandi pubblicati sul sito web del Comune. Con questa iniziativa l'amministrazione comunale punta alla promozione del borgo e delle bellezze artistico-naturali per un turismo green, culturale, sostenibile, coinvolgendo anche la comunità locale che diventa protagonista di un sistema di accoglienza e gentilezza. "Attendiamo tutti gli appassionati di arte presepistica, natalizia e di poesia a Pesche che, in occasione del Natale - spiegano gli organizzatori - si trasformerà in un vero e proprio presepe pieno di luci, intrattenimento e accoglienza".